Sfax: La 10ème édition du Salon de l’Entreprise les 1er et 2 juin 2022

La 10ème édition du Salon de l’Entreprise se tiendra les 1er et 2 juin 2022 à Sfax, sous le slogan « Go Entrepreneur », à l’initiative du Centre d’Affaires de Sfax (CAS), de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax (CCIS) et de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII).

Dans un communiqué publié mardi par le CAS, les organisateurs de ce rendez -vous biennal ont mis l’accent sur le programme diversifié de cette manifestation avec notamment une exposition des représentants de l’écosystème entrepreneurial public et privé, deux concours dédiés à l’innovation, une série de séminaires et un pavillon réservé à la délégation Libyenne attendue dans l’exposition.

Pour ce qui est des séminaires, le programme comporte deux grands séminaires : un séminaire inaugural prévu pour le premier jour du Salon (1er juin) et s’articulera autour du thème « Mécanismes de financement, de développement et d’appui aux entreprises et Startups » et un deuxième séminaire prévu pour le 2 juin et portera sur le « Les économies de demain », lis-t-on dans la même source.

Parallèlement à ces deux séminaires, 80 mini-conférences auront lieu le long du salon au sein de 3 espaces aménagés à l’intérieur de l’aire de l’exposition avec comme intitulés « Accompagnement et appui aux PME et aux Start Up » « Financement et Investissement » et « Innovation ».

Parmi les thématiques choisies figurent, notamment, les Soft-skills, l’accompagnement, l’appui technique, le financement, les fonds d’investissement, le digital, le marketing, le branding, la franchise…

Assurées par des experts confirmés et reconnus dans leurs domaines, ces mini-conférences profiteront aux visiteurs du salon et particulièrement aux jeunes promoteurs et porteurs d’idées de projets, selon le communiqué.