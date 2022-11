Sfax : Le club Robotique remporte la première place du concours mondial de programmation des robots spatiaux

Le club Robotique de Sfax, en coopération avec une équipe de Taïwan, vient de remporter la première place mondiale du concours de programmation des robots spatiaux (Kibo Robot Programming Challenge) organisé par l’Agence spatiale japonaise « JAXA » et l’Agence spatiale américaine « NASA », et qui s’est déroulé au Japon le 29 octobre dernier. Dans une déclaration à l’Agence TAP, le coach du club Robotique de Sfax, Amin Ellouz s’est dit « Fier et Honoré » par cette distinction mondiale, d’autant qu’il s’agit de la première participation tunisienne à ce concours depuis sa création en 2020. Il a souligné que le travail d’encadrement entrepris au sein du club continuera à travers notamment la programmation de sessions de formation en matière de sciences spatiales au mois de mars et avril prochains, afin de pouvoir relever les prochains défis internationaux dans ce domaine. Le club Robotique de Sfax a pris part au troisième concours de programmation des robots spatiaux qui s’est déroulé au sein même de l’Agence spatiale japonaise JAXA, avec la participation de 10 équipes venus de 10 pays du monde.

