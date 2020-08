Sfax : Mise en échec de deux opérations d’immigration clandestine

Deux opérations d’immigration clandestine à partir des côtes de Sfax, ont été mises en échec dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2020 par les unités sécuritaires de la région et 14 personnes ont été arrêtées pour formation d’une bande pour organiser les traversées clandestines.

Selon un communiqué du ministère de l’Intérieur publié, dimanche, 8 personnes ont été arrêtées sur la plage de Sidi Mansour alors qu’elles se préparaient à une traversée clandestine moyennant une embarcation de pêche.

Ces personnes ont reconnu avoir cordonné avec une personne originaire de la région pour participer à cette traversée en contrepartie de sommes allant de 3000 à 3500 dinars par personne.

Durant la même nuit, les agents de la police de secours relevant du district de Sfax ont arrêté 6 autres personnes qui étaient en train de préparer une opération de traversée clandestine à partir des côtes de Sidi Mansour et saisi un moteur hydraulique et une quantité d’essence.

Les personnes arrêtées ont reconnu avoir fait le déplacement à la région dans l’intention de participer à une opération d’immigration clandestine avec l’aide d’un individu originaire de la région en contrepartie de montants de l’ordre de 3000 à 3500 dinars par personne.

Le ministère public a ordonné d’ouvrir une information judiciaire à l’encontre des personnes arrêtées, de poursuivre les procédures légales nécessaires et d’inscrire les organisateurs des deux opérations dans les listes des recherches.