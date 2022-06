Sfax: Une solution provisoire au problème des ordures

Le nouveau gouverneur de Sfax, Fakher Fakhfakh, a indiqué, dans une déclaration accordée à Mosaïque FM, que les déchets ménagers qui s’amoncellent dans les rues de la ville depuis plusieurs mois, seront levés en urgence et stockés dans des décharges provisoires à Maharès et Menzel Chaker, en attendant la mise en place de deux unités de recyclage et de gestion des déchets.

Il a ajouté que la création d’une troisième unité de gestion à Sfax est envisageable, d’autant que le volume annuel des détritus dans la ville s’élève à 600 mille tonnes.