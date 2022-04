Sidi Bouzid: Incendie dans un centre de collecte d’Alfa à Bir Lahfay

Le directeur régional de la protection civile à Sidi Bouzid, Zied Sdiri, a indiqué dimanche que les efforts se poursuivent pour circonscrire l’incendie survenu, samedi, dans un centre de collecte d’Alfa dans la délégation de Bir Lahfay. Sdiri a précisé dans une déclaration à la TAP que l’incendie s’est déclenché sur une superficie de 500m2 où une quantité d’Alfa est estimée à 60 tonnes. Deux camions citernes ont été mobilisés depuis le déclenchement de l’incendie samedi à 18h et les efforts pour circonscrire l’incendie se poursuivent depuis plus de 9heures. Il convient de rappeler que les causes de l’incendie sont toujours inconnues.