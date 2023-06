Sidi Bouzid: La récolte céréalière endommagée en raison des dernières pluies

La saison de la moisson dans le gouvernorat de Sidi Bouzid fait face à plusieurs défis en raison des fortes pluies enregistrées dernièrement causant de forte perte matérielle pour les agriculteurs.

Dans une déclaration à l’agence TAP, l’ingénieur au sein de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche maritime (URAP) à Sidi Bouzid, Lassad Abdelli a expliqué que la tombée de la pluie a coïncidé avec le démarrage de la saison de la moisson ce qui a endommagé la récolte.

Le taux d’humidité élevé du grain causé par les intempéries a endommagé la qualité du blé ce qui posera des problèmes lors du stockage et sur les prix de la vente, a -t-il encore expliqué.

Selon la même source, la saison de la récolte de l’orge a démarré le 20 mai dernier et a atteint un taux de progression de 50%, tandis que la saison de la moisson du blé a enregistré un retard en raison des dernières précipitations et démarrera fin juin 2023.

Selon les estimations, la production céréalière dans la région atteindra 150 000 quintaux pour le blé dur et 45 000 quintaux pour l’orge.

