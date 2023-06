Sierra Leone: Le dépouillement de la Présidentielle se poursuit

Le dépouillement des votes se poursuivait dimanche en Sierra Leone au lendemain de l’élection présidentielle, où le sortant Julius Maada Bio brigue un second mandat face à son principal rival Samura Kamara, et des scrutins législatifs et locaux.

Le comptage des bulletins au niveau régional continuait dans la capitale Freetown, à Bo (ouest), Makeni et Port Loko (nord), a indiqué la commission électorale.

Les résultats sont attendus dans les 48 heures qui suivent le scrutin.

Environ 3,4 millions de personnes étaient appelées à choisir entre 13 candidats, pour la présidentielle, un scrutin aux allures de revanche de 2018 entre M. Bio, ancien militaire à la retraite de 59 ans, et Kamura, technocrate de 72 ans et chef du Congrès de tout le peuple (APC).

Aucun chiffre pour la participation n’était avancé dimanche à la mi-journée. Lors des dernières élections, elle avait tourné entre 76 et 87%.

Le réseau ouest-africain pour la construction de la paix, un autre groupe d’observateurs, a affirmé samedi que le vote a été « relativement pacifique », reprenant un constat similaire de la commission électorale.