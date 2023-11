Sierra Leone: Les affrontements de dimanche traités comme une tentative de coup d’Etat

Les autorités sierra-léonaises traitent les affrontements qui ont fait 21 morts dimanche dans la capitale Freetown, selon un nouveau bilan, comme une « tentative avortée de coup d’Etat », ont déclaré des responsables mardi devant la presse.

« Nous avons ouvert une enquête pour une tentative de coup d’Etat qui a échoué », a dit le chef de la police William Fayia Sellu. « Un groupe de gens ont tenté de renverser le pouvoir en place en utilisant la force », a-t-il dit.

« Nous continuons à traquer ceux qui ont tenté de renverser par la force une autorité légitime », a-t-il dit.

« Les services de sécurité me disent à présent que les évènements du 26 novembre pourraient bien être une tentative avortée de coup d’Etat (…) Ces gens pourraient avoir eu l’intention d’attenter illégalement et de renverser le gouvernement démocratiquement élu de la Sierra Leone », a déclaré à ses côtés le ministre de l’Information Chernor Bah.

Les évènements ont fait 21 morts, dont 14 soldats et trois assaillants, a-t-il dit. Treize militaires et un civil suspectés d’être impliqués dans cette tentative sont en détention, a-t-il ajouté.

