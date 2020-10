Signature de conventions pour l’approvisionnement des grandes surfaces en dattes et en grenades

Une cérémonie de signature de conventions entre l’Union Tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) et le groupe interprofessionnel des fruits d’une part et un nombre de grandes surfaces commerciales d’une autre part a été organisée hier lundi en présence du ministre du commerce et du développement des exportations, Mohamed Bousaid.

Ces conventions stipulent l’organisation de l’opération de l’approvisionnement des grandes surfaces en grenades dans le but de de faciliter la commercialisation et la promotion des fruits tunisiens (grenades, dattes) auprès du consommateur tunisien à des prix abordables, a indiqué l’Utap dans un communiqué.