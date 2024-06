Signature de deux accords de coopération entre l’ANETI et l’IECD pour la formation de 1000 jeunes

L’Agence nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant (TAP) placé sous la tutelle du ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, a signé lundi soir, à son siège à Tunis, deux accords de coopération avec l’Institut européen de coopération et de développement (IECD) au profit de 1000 jeunes hommes et jeunes filles âgés de 18 à 30 ans qui ont délaissé l’école ou la formation professionnelle.

Dans une déclaration aux médias, en marge de la cérémonie de signature présidée par le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Lotfi Dhiab, le chef de cabinet du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle chargé de la gestion de l’ANETI, Abdelkader Jemali, a indiqué que cet accord s’inscrit dans le cadre du lancement du projet de création des deux premiers Dispositifs de la Nouvelle Chance (dit projet DNC) pour les jeunes sans qualification de 18 à 30 ans. Il s’agit d’un projet pilote mis en oeuvre avec l’IECD . Il a pour objectif d’apporter une réponse adaptée à l’enjeu majeur que représente l’insertion professionnelle et sociale des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni aux études ou en formation.

Le programme vise à améliorer l’employabilité et l’intégration des jeunes en les accompagnant et en les encadrant à tous les niveaux, a-t-il dit, notant que cette tranche d’âge bénéficiera de formations complémentaires. Dans les deux prochaines semaines, les candidats seront convoqués à des entretiens individuels et seront classés en fonction de leurs compétences et de leur potentiel, a-t-il indiqué.

Pour sa part, Zeyneb Fourati, présidente de la section de l’IECD en Tunisie a fait savoir que le projet DNC devrait être lancé dans les gouvernorats de Sousse et de Kairouan à travers la mise en place de deux centres de formation.