Coopération tuniso-norvégienne dans le domaine de la formation de formateurs et accompagnateurs de porteurs de projets

La deuxième session de formation de formateurs et accompagnateurs de porteurs de projets dans le domaine de l’entreprenariat se déroule du 15 au 18 mai courant à Hammamet, dans le but de soutenir les capacités de l’Agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP) dans la consolidation de la culture de l’initiative privée chez les apprenants.

Cette formation s’inscrit dans le cadre des programmes de coopération d’appui entre le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle et l’organisation norvégienne « Business innovation programs BIP » dans le domaine des projets innovants, lit-on dans un communiqué publié, mardi, par le ministère de l’emploi.

La session permettra la formation de formateurs de l’Agence Nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI) et de l’ATFP dans le domaine de l’initiative privée selon l’approche norvégienne. Elle est, également, destinée à des représentants d’intervenants publics dans le domaine du développement de l’initiative privée à l’instar de l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (API).