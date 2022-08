Siliana: 60 ha de pommiers de la zone irriguée 1 de Rouhia endommagés

Environ 60 hectares de pommiers de la zone publique irriguée 1 de la délégation de Rouhia ont été endommagés en raison de la sécheresse, du manque d’eau d’irrigation et de la mauvaise gestion , a indiqué à l’Union locale de l’agriculture Mohamed Hedi Farhati.

De son côté, le commissaire régional au développement agricole à Siliana, Moncef Herimi a fait savoir à l’agence TAP que la zone irriguée publique 1 à Rouhia d’une superficie de 120 hectares possède un puits public non-fonctionnel depuis août 2021 en raison de la coupure de l’électricité pour non remboursement de la dette de la STEG estimée à 13 mille dinars.

A noter qu’une séance de travail a été organisée au siège du gouvernorat de Silina, lundi 29 août, pour trouver une solution au profit de la zone irriguée 1 de Rouhia en présence des différentes parties prenantes. Les structures concernées se sont accordées à rétablir l’électricité pour deux semaines et à la création d’un comité temporaire de gestion jusqu’à la tenue des élections. Le commissariat régional au développement agricole s’est engagé lors de cette réunion à finaliser les opérations de maintenance en plus d’effectuer le raccordement en eau de la zone dans les plus brefs délais.

