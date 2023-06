Siliana-Aid Al-Idha : Environ 103 mille têtes d’ovins disponibles sur le marché

Environ 103 mille têtes d’ovins sont disponibles dans le gouvernorat de Siliana pour l’Aid Al-Idha.

Sadok El Mekki, chef du service de la production animale au commissariat régional au développement agricole, a indiqué à l’Agence TAP, que le nombre des ovins destinés au sacrifice a connu une baisse de 23 mille têtes, par rapport à l’année précédente, pour atteindre 52,788 mille moutons, 27,949 » barcous » et 21,595 » berchni « .

Actuellement les prix de vente au marché de bétail El Krib varient entre 700 dinars et mille dinars pour le mouton, 800 dinars et 1300 dinars pour le Barcous et de 250 dinars à 450 dinars la chèvre.