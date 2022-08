Siliana : Avancement de 90% des travaux d’aménagement du foyer universitaire pour étudiants

Les travaux de construction d’un foyer universitaire pour étudiants dans la délégation de Siliana-sud ont atteint un taux d’avancement de 90%.

Ils devront s’achever au mois d’octobre prochain, ce qui permettra le démarrage du projet, a indiqué à l’agence TAP le directeur régional de l’équipement à Siliana Taoufik Msadia.

Ce foyer universitaire, réalisé moyennant une enveloppe de 6,7 millions de dinars, compte 138 chambres pour une capacité d’accueil estimée à 276 étudiants, et comprend des espaces pour activités culturelles et sociales, dont une salle de spectacle, une salle de télévision, une salle de révision, un réfectoire et 5 clubs d’animation.

La même source a expliqué que le retard constaté au niveau des travaux est dû principalement à l’interruption du chantier pendant la pandémie de coronavirus ainsi qu’à des facteurs naturels liés aux conditions météorologiques et à la nature du site du projet aménagé sur terrain argileux.

