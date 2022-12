Siliana: Clôture des travaux du projet « Gestion participative des crises »

Le projet « Gestion participative des crises » dans le gouvernorat de Siliana a clôturé ses travaux a indiqué la directrice du projet Ines Saidi à la TAP.

Financé à hauteur de 25 mille dinars par le programme des nations unies pour le développement, le projet a démarré en janvier 2022 et a pour objectif de renforcer les capacités des municipalités du gouvernorat de Siliana pour répondre aux crises et catastrophes naturelles selon une approche participative.

Le projet inclut aussi la mise en place d’une application électronique ayant pour objectif d’améliorer l’action et la coordination entre les différentes parties concernées sur le terrain au moment des crises à travers la collecte des données des différents acteurs régionaux et locaux.

