Siliana: Distribution de 221 colis de produits alimentaires aux familles touchées par le Covid-19

Environ 221 colis de produits alimentaires ont été distribuées, dimanche, aux familles touchées par la pandémie Covid-19, à Siliana Nord, par le Comité régional de solidarité sociale de Siliana, en coopération avec scouts Siliana et des composantes de la société civile.

Ces colis ont été collectés dans le cadre de dons et le comité de solidarité a distribué, depuis, la propagation du Covid-19, 1805 colis alimentaires, 80 bons d’achat d’une valeur de 40 dinars chacun, selon le chargé de solidarité sociale à Siliana, Walid Zaidi.

Il s’agit également de l’octroi d’environ 600 aides sur un total de 1500 aides sous forme de dons collectés dans certaines délégations avec le soutien de l’Union Tunisienne de Solidarité Sociale (UTSS), et 4850 aides sur un total de 5050 aides allouées à l’échelle nationale au profit de la région.

Zaidi a fait savoir que 111 employés des cafés recevront, lundi, une aide financière de 180 dinars, notant que le Comité régional de solidarité a distribué également des bavettes aux bénéficiaires des aides précitées.