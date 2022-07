Siliana : Etablissement de près de 156 procès–verbaux en un seul mois

Près de 156 procès-verbaux ont été établis par les services du contrôle économique relevant de la Direction régionale du Commerce à Siliana, lors de 1800 visites de terrain et de contrôle réalisées par 72 équipes, durant le mois de juin, selon le Directeur régional du commerce Kais Yazidi.

Ces infractions concernent la transparence des transactions, les situations de monopole, l’augmentation des prix, a précisé le responsable dans une déclaration à l’Agence TAP.

Selon Yazidi, tous les produits de base sont présents sur les marchés de Siliana, à part une pénurie d’huile subventionnée. L’unité de conditionnement de l’huile dans la délégation de Bouarada a été approvisionnée de 122 tonnes au cours de 10 derniers jours, a-t-il dit, ajoutant que près de 310 tonnes de sucre ont été mises sur le marché au cours du mois de juin, sachant que les besoins de la région oscillent entre 280 et 300 tonnes par mois

Yezidi a précisé que les opérations du contrôle, durant la période précédente, ont concerné également, le contrôle du marché de bétail, en termes de transparence des transactions et d’approvisionnement du marché, en coopération avec les services de l’agriculture et de la santé.