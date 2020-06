Siliana : Maîtrise de l’incendie touchant 12 ha de céréales à El Krib

Les agents de la protection civile ont pu maîtriser mardi soir un incendie touchant 12 ha de céréales dans la localité d’ El Krib relevant de la délégation de Sidi Bourouis (Gouvernorat de Siliana).

Dans une déclaration à l’agence TAP, le directeur régional de protection civile à Siliana, le colonel Adel Abidi mentionne que le feu a touché notamment 4 ha d’orge, 3 ha d’avoine et 4 ha de blé tendre, en signalant que les causes de l’incendie sont toujours inconnues.

Selon la même source, la maîtrise de l’incendie a été possible grâce à l’intervention rapide de la protection civile d’El Krib qui a mobilisé 4 engins. Celle-ci a reçu des renforts des services des forêts de Bourouis qui ont mis à disposition 2 camions de pompiers, outre 4 tracteurs agricoles. Cette intervention a permis de sauver pas moins de 55 ha de céréales, souligne la même source.