Siliana : Nouvelle unité de néonatalogie à l’hôpital régional

Une unité de néonatalogie, est entrée en service en début de semaine, au service de pédiatrie de l’hôpital régional de Siliana.

Le coût total de cette unité (aménagement et équipement) a atteint 170 mille dinars, selon Kamel Laajimi, directeur de l’hôpital régional de Siliana.

Il a souligné l’importance de ce service, consolidé par trois médecins pédiatres, pour garantir une intervention efficace et immédiate ainsi que pour assurer une meilleure protection et encadrement des nourrissons.

Cette unité est équipée de nouveaux matériels médicaux dont des couveuses et divers appareils de mesures paramètres vitaux et physiologiques, a affirmé Brahim Dridi, chef de service de la maintenance, de la sécurité et de l’hygiène du milieu à l’hôpital régional de Siliana.