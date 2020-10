Siliana : Nouvelles restrictions pour endiguer l’épidémie

De nouvelles mesures de restriction ont été prises par la commission régionale de lutte contre les catastrophes et l’organisation des secours, réunie, ce dimanche, à Siliana pour freiner la flambée des contaminations par l’épidémie du nouveau coronavirus.

Plus de 235 cas d’infection ont été signalés depuis le début de la pandémie, dont 161 au cours du mois d’octobre seulement.

Selon Abderrazak Dékhil, gouverneur de Siliana, les nouvelles mesures portent sur l’intensification des campagnes de contrôle dans les espaces ouverts au public et les institutions économiques et administratives.

» La sanction financière liée au non respect du port du masque a été activée « , a assuré le gouverneur, assurant que les équipes de contrôle veilleront à l’application du protocole sanitaire notamment dans les cafés, les salons du thé, les restaurants, les mosquées, les établissements scolaires et les institutions publiques et privées.