Siliana: Ouverture d’une enquête sur les circonstances du déclenchement de l’incendie de Djebel Bargou

Le ministère public du tribunal de première instance à Siliana a autorisé l’ouverture d’une enquête sur les circonstances du déclenchement de l’incendie de Djebel Bargou, le 24 juillet courant, a indiqué, samedi à l’Agence TAP, le premier substitut du procureur de la République et porte-parole officiel du tribunal de première instance à Siliana, Ali Selmi.

La même source a affirmé que le parquet a autorisé la brigade d’investigation de la Garde Nationale à Siliana à engager les investigations pour dévoiler les causes de l’incendie et toutes les personnes responsables de la mise à feu délibérée et l’atteinte aux fonds forestiers.