Six laboratoires privés ont commencé à effectuer les tests RT-PCR du Covid-19

» Six laboratoires d’analyses privés dans le grand Tunis ont commencé à effectuer des tests virologiques RT-PCR du covid-19″, a annoncé Rabeh Blibech, secrétaire général du syndicat des laboratoires privés de biologie.

Il a indiqué dans une déclaration à la TAP que ces laboratoires effectueront dans un premier temps les analyses pour les personnes qui se rendent à l’étranger vers des pays qui exigent des tests virologiques, avant d’élargir leurs activités à d’autres catégories.

Blibech a précisé que les laboratoires privés souhaitant pratiquer ces tests doivent remettre leurs dossiers à la commission technique au ministère de la santé pour approbation, après vérification de leurs conformités au cahier de charge et aux normes techniques et de prévention.

Le prix des tests de dépistage du Covid-19 dans les laboratoires privés a été fixé à 209 dinars, selon Habib Ghédira, membre du comité scientifique pour la lutte contre le coronavirus.