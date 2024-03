Conducteur de train agressé à la gare de Radès : la SNCFT va en justice

Un conducteur de train a été violemment agressé, jeudi après-midi, à la gare de Radès dans la Banlieue sud de Tunis, a annoncé la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT).

« Un groupe d’individus a délibérément bloqué la fermeture automatique des portes du train et lorsque le conducteur est intervenu, ils l’ont violemment agressé, lui causant des blessures », précise la société.

La SNCFT dénonce une « agression barbare et gratuite », relevant que le conducteur a été transporté à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires et qu’elle se réserve le droit de saisir la justice et d’engager les poursuites nécessaires contre les agresseurs.

La société a, par ailleurs, appelé tous les usagers des trains à adopter un comportement civique et à respecter les agents qui sont au service du transport public.