SNMVT : Un groupe malade, mais qui se soigne par injection financière

Le capital social de SNMVT qui gère le Brand commercial « Monoprix », sera augmenté de 10 752 728 dinars pour être porté de 39 938 744 à 50 691 472 dinars. Sur les raisons de cette augmentation, le prospectus d’émission rappelle que « sur les dernières années, et à l’instar de tout le secteur de la grande distribution, le groupe SNMVT a été négativement impacté par le contexte socio-économique prévalant (prolifération du marché informel, recrudescence de la concurrence, augmentation générale des prix, dégradation du pouvoir d’achat, crise sanitaire, etc.) ».

Et « face à cette situation, le groupe a mis en place un plan de redressement et d’investissement visant l’amélioration, à moyen terme, de ses performances financières et opérationnelles. Y figure le renforcement de la structure financière des sociétés du groupe les plus fragilisées, principalement MMT et Monogros ».

Sauver des filiales en difficultés financières

Assurant respectivement le ravitaillement des magasins Monoprix en produits frais, de pâtisserie, de boulangerie et de traiteurs conditionnés, ainsi que les activités logistiques et de stockage, MMT et Monogros sont deux sociétés stratégiques pour l’activité du groupe qui ont fortement été impactées par les turbulences du marché et qui souffrent d’un déséquilibre bilanciel résultant d’un niveau faible de capital social par rapport à l’activité qu’elles portent. Les deux sociétés éprouvent aujourd’hui un besoin clair d’injection en fonds propres. L’augmentation de capital au niveau de la société SNMVT a pour objectif de soutenir le plan de redressement et d’investissement du groupe par le financement des deux filiales MMT qui opère dans le secteur agricole et Monogros dans le commerce de gros .

Au 31 décembre 2021, la première était déficitaire de 238.874 DT, et la seconde déficitaire de plus de 3,987 MDT.

Ces deux entreprises du groupe n’étaient pas les seules déficitaires. « Stone Heart » qui porte bien son nom (traduit en « cœur de pierre ») pour une société agissant dans le secteur de la promotion immobilière, est propriétaire d’un centre commercial dénommé « Monastir Mall » qui renferme principalement un supermarché Monoprix ainsi qu’une galerie commerciale. Au 31 décembre 2021, la société a comptabilisé un résultat net déficitaire de -676 951 dinars et ses fonds propres étaient alors négatifs de 283.530 DT.

En face, ses engagements financiers dépassaient les 10,176 MDT, dont plus de 6,532 MDT en dettes à court terme. Et d’ailleurs, pour la société « nouvelle maison de la ville de Tunisie, en 2021 c’était un total engagements bancaires de 154.059.714 DT, dont 93.220.121 DT en dettes à court terme, en face d’un résultat net de l’ensemble consolidé qui était, la même année, déficitaire de 1,082 MDT. En consolidé du même exercice, les revenus dépassaient en effet les 657,9 MDT, pour des charges de presque 654,5 MDT et plus de 10,369 MDT en charges financières.

Les fonds levés par SNMVT seront injectés dans lesdites filiales à travers une augmentation de capital qui permettra de rééquilibrer la structure financière des deux filiales qui portent chacune une dette financière (long et court terme) trop importante et affichent des capitaux propres négatifs à fin 2021 . Ensuite, réduire les frais financiers trop élevés par rapport à la capacité de génération de cash-flow de chaque société.

La maison-mère elle-même boite du résultat

Au titre de l’exercice 2021 chez la société SNMVT elle-même, les revenus sont passés de 624,1 MDT à 618,3 MDT, soit une baisse de 0,9 %. L’avènement de la crise sanitaire du Covid-19, dont les implications ont continué sur l’exercice 2021, a pesé sur l’activité. La marge commerciale a reculé de 2% à 110,5 MDT sous l’effet de la pression sur les coûts et les contraintes de révision des prix dans un contexte de détérioration du pouvoir d’achat. L’année s’est clôturée avec un résultat déficitaire de 0,4 MDT. Contrairement aux deux exercices précédents, l’année 2022 a connu un redressement de l’activité. SNMVT a réalisé un chiffre d’affaires de 627,1 MDT, soit une progression de 1,4% par rapport à 2021. Grâce à l’amélioration de la gestion (démarque connue et inconnue) et une structure des produits vendus plus favorable, la société est parvenue à améliorer sa marge commerciale de 3,4% à 114,2 MDT. Le taux de marge commerciale s’est établi à 18,22%. Le prospectus d’augmentation de capital ne donnait pas de détail sur le bilan 2022, mais on sait qu’à fin juin de cet exercice, Monoprix était déficitaire de plus de 3,628 MDT.