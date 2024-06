TPR, un groupe qui promet un Aïd serein en argent à ses actionnaires

AM*

En 2023, à l’œuvre dans un contexte opérationnel local difficile marqué par un secteur du bâtiment en berne, l’extrudeur tunisien d’aluminium « TPR », avait affiché des revenus stables par rapport à 2022. Le chiffre d’affaires du groupe s’était monté à 288,345 MDT, en légère progression annuelle de +1,1%, résument les analystes de l’intermédiaire boursier Tunisie-Valeurs (T.V).

Tirant profit du contexte baissier du cours international de l’aluminium en 2023, le taux de marge brute de l’extrudeur s’est bonifié de 4,6 points de pourcentage à 36,1 %. Le taux de marge d’EBITDA s’est bonifié de 4 points de pourcentage à 21,4 %. Le résultat net consolidé part du groupe de l’extrudeur d’aluminium s’est hissé de 42,7 % à 41,3 MDT. Le taux de marge nette a pris 4,2 points de pourcentage à 14,4 %.

TPR s’internationalise via filiales

TPR (Tunisie Profilés Aluminium) est une entreprise du groupe Bayahi (Yahia, Taïeb et Tahar), qui vient de mettre le pied à l’étrier des affaires sa troisième génération en la personne de Karim. Un groupe présent dans l’agroalimentaire (Sicam), la grande distribution (Magasin Général), la finance (ATB où il est représentant des petits porteurs), la gestion des parkings (TPS), et l’industrie avec Sotuver et TPR dans l’aluminium. Dans ce secteur, où il a sa propre marque déposée, le groupe dispose de deux sites de production à Mégrine et Saint-Gobain pour une PdM de plus de 55 %, et d’une fonderie à Jebel El Ouest.

D’une simple société industrielle, TPR est devenue en quelques années un groupe de profilés, intégré en amont et en aval. Une physionomie fruit d’une stratégie de croissance externe matérialisée par la création de onze filiales, dont principalement, Alufond (créée en 2010- investissement de 3 MDT) qui est une fonderie située à Jbel El Ouest pour le recyclage des déchets d’aluminium. Mais aussi Alucolor, société spécialisée dans le traitement de surfaces créée en 2013 avec un investissement de 1 MDT. Et encore, Lavaal International (créée en 2012 avec un investissement de 0,9 MDT), et implantée en Italie et spécialisée dans la fabrication d’accessoires en aluminium; Metecnal (créée en 2013- investissement de 2,3 MDT), implantée en Italie, cette société est spécialisée dans la fabrication d’accessoires pour l’industrie des fluides; Profal Maghreb (créée en 2008- investissement de 7,3 MDT.

Et se diversifie aussi

Profal Maghreb est une duplication de la société mère sur le marché algérien. Elle a démarré ses activités courant 2015. Juridiquement constituée en 2008, cette filiale a échappé à la réglementation algérienne plafonnant la participation des étrangers à 51% du capital. Elle est, en effet, détenue à 100% par la maison mère.

Courant 2020, trois nouvelles entités ont été créées à savoir, TPR Glass qui est spécialisée dans la transformation et le traitement des verres plats, TPR Color qui fait dans le traitement de surface des profilés d’aluminium et TPR Anodal qui s’est spécialisée dans le traitement de surface par anodisation.

Uniquement, la société TPR Glass a été opérationnelle depuis 2022. L’entrée en exploitation des deux autres entités de traitement de surface et d’anodisation (TPR Anodal et TPR Color) a pris du retard en raison de problèmes fonciers qui ont duré 3 ans. Le président du conseil d’administration a précisé pour T.V que « ces problèmes ont été résolus et que ces deux entités seront opérationnelles courant le deuxième semestre de 2026 ». L’investissement dans ces deux entités coûterait la somme de 40 MDT, et permettrait d’avoir une capacité de production équivalente à celle de la société mère TPR, en termes de traitement de surface. Certaines activités de TPR seront redéployées vers ce nouveau site sis à Béja.

316,8 MDT en CA et un RNG de 50 MDT attendus pour 2024

Selon le management du groupe TPR, le résultat net attendu de la société mère passera de 29 MDT en 2023 à 33 MDT en 2024. Le management de TPR met désormais en valeur les perspectives prometteuses qu’offre le marché de la Libye et le potentiel de croissance du marché algérien où il se trouve déjà. De même, l’entrée en exploitation des deux nouvelles entités augmenterait sensiblement la capacité de production du groupe à partir de 2026, et augurerait de nouvelles perspectives de croissance pour le groupe.

A fin avril 2024, le chiffre d’affaires de la société TPR s’est replié de 3% à 63,7 MDT. Ce repli traduit une baisse des ventes à l’export de 19 % à 22,2 MDT et une amélioration de 9% des ventes sur le marché local à 41,5 MDT. Selon le management du groupe TPR, le résultat net attendu de la société mère passera de 29 MDT en 2023 à 33 MDT en2024. Le management de TPR embrasse l’avenir avec beaucoup d’optimisme, au vu des perspectives prometteuses qu’offre le marché de la Libye et du potentiel de croissance du marché algérien. De même l’entrée en exploitation des deux nouvelles entités TPRColor et TPRAnodal augmenterait sensiblement la capacité de production du groupe en termes de traitement de surface à partir du deuxième semestre de 2026 et augurerait de nouvelles perspectives de croissance pour le groupe.

Un après Aïd qui promet de l’argent

En 2024, pour ce qui est des chiffres consolidés, l’on s’attend à une croissance plus modérée de 10 % du chiffre d’affaires pour s’établir à 316,8 MDT. Le résultat net devrait, quant à lui, se situer aux alentours de 44,9 MDT, selon les estimations, soit une marge nette quasi-stable de 14,2%.

Valorisé à 282,5 MDT, soit un PER 2024e de 6,3x et un VE/EBITDA 2024e de 4,1x, le titre TPR affiche encore un niveau de valorisation attrayant, nettement inférieur à celui de ses pairs internationaux.

L’AGO du 28 mai dernier a décidé de distribuer un dividende de 0,4 DT pour l’exercice 2023, soit un rendement en dividende en 2023 de 7,1 %. La date de distribution a été fixée pour le 20 juin 2024. Les actionnaires de TPR passeront ainsi l’Aïd El-Kébir dans de bonnes conditions financières, et aurons de quoi amortir l’achat du coûteux mouton en cet été 2024 !

*Note de recherche de Tunisie-Valeurs en date de mai 2024