Sodexo Services Avantages et Récompenses Tunisie, devient Pluxee Tunisie à partir du 5 décembre 2023

Annoncé officiellementen juin dernier, le Groupe Sodexo lanceen Tunisie le 5 décembre,Pluxee,une nouvelle marque qui ouvre un monde d’opportunités, pour l’activité Services Avantages et Récompenses de Sodexo, leader mondial des avantages et de l’engagement des collaborateurs.

L’objectif de ce changement de marque est triple. Il vise à mieux accompagner les entreprises face aux évolutions du monde du travail et aux attentes individuelles de bien-être et d’épanouissement ; à soutenir une trajectoire de croissance, en créant plus de valeur pour toutes les parties-prenantes ; et enfin à préparer le projet d’autonomisation et de cotation de Pluxee sur la bourse Française annoncé par le Groupe Sodexo, le 5 avril 2023.

Avec le remplacement de la Marque Sodexoavantages et récompenses, l’entité juridique change de raison sociale pour devenir Pluxee Tunisie, tout en conservant sa personnalité morale, son identifiant unique, sa structure d’actionnariat et son équipe.

Pluxee, un nomqui en dit long

« Plux », traduit avant tout notre vocation orientée positivité et notre engagement à donner toujours plus.

« x » symbolise la manière dont nous présentons le monde des opportunités à travers les expériences personnalisées et durables que nous offrons à nos clients, commerçants, consommateurs et employés, tout en leur apportant plus de liberté et d’épanouissement tant au travail qu’au-delà.

« ee » représententnotre métier à travers « l’engagement des employés ».

Ainsi, dans un monde de différence, Pluxee adopte une personnalité « optimiste » pour agir au mieux et être toujours meilleur, « infatigable » en optant pour une attitude progressiste et visionnaire, « dévouée » grâce à sa fiabilité et intégrité, « bienveillante » en étant inclusif et responsable envers les communautés et la planète.

A propos de Pluxee GROUPE

A travers une gamme complète de solutions innovantes et digitales déployées dans 31 pays, Pluxee crée des expériences engageantes et personnalisées pour contribuer au bien-être des individus. Des repas aux offres de bien-être et de mobilité en passant par l’alimentation, la culture ou les cadeaux, Pluxee conçoit et développe les produits et services pour la valeur qu’ils apportent à chacun.

Pluxee soutient le pouvoir d’achat et favorise le bien-être de plus de 36 millions de consommateurs, accompagne plus de 500 000 entreprises clientes à développer des relations plus fortes avec leurs employés et simplifie chaque jour la vie d’1,7 million de commerçants partenaires.

Fort de son appartenance historique à Sodexo, référence mondiale dans l’univers des services reconnu pour ses engagements RSE, et de l’engagement de ses 5.000 collaborateurs, Pluxee donne chaque jour les moyens à ses clients, partenaires et consommateurs de faire des choix plus responsables.

A propos de Pluxee Tunisie

Depuis 2010, SodexoPass Tunisie,leader sur le marché Tunisien des titres restaurants et de Services, s’est lancé dans la transformation digitale et est l’unique émetteur à avoir lancé une carte pour transformer les services du format papier vers un format numérique. Nous comptons aujourd’hui une Carte multi offrant plusieurs services : repas, cadeau, habillement et nous nous engageons à continuer à enrichir nos offres de manière à permettre à nos entreprises clientes de faire rayonner leur marque employeur en proposant des solutions innovantes et personnaliséesgrâce à Pluxee Tunisie.

C’est ainsi que les milliers de bénéficiaires de chèques & cartes repas, cadeaux et habillement de Sodexo Pass Tunisie seront bientôt munis de la nouvelle marque Pluxee. De même que d’ici fin 2023, Pluxee lancera plusieurs nouveaux services qui viendront renforcer sa ferme volonté d’entrer de plain-pied dans un univers digital au service de l’engagement des employés, aidant chacun à profiter davantage de ce qui compte vraiment pour lui.

Il importe de souligner que les cartes dont la date d’expiration est encore valide ne seront pas remplacées.

Tous les services en Tunisie, précédemment labellisés Sodexo, continueront à être offerts pendant leur période de validité. Tous les commerçants acceptant les chèques et cartes Sodexo comme moyen de paiement, accepteront également les chèques et cartes Pluxee.Pour plus d’informations :www.pluxee.tn