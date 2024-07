Mohsen Ben Sassi, président de la Chambre nationale des du prêt-à-porter et des tissus a annoncé, ce lundi 29 juillet 2024, que la saison des soldes d’été commencera le 7 août prochain et durera six semaines.

Ben Sassi a précisé que la période des soldes débutera avec des réductions de 20 %, lesquelles augmenteront progressivement.

Il a également encouragé les commerçants à participer aux soldes et à déposer leurs dossiers.