Sommet d’Alger: Jerandi s’entretient avec son homologue algérien

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, s’est entretenu avec son homologue algérien Ramtane Lamamra, en marge de sa participation à la réunion du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel, en prévision du Sommet arabe dont les travaux se tiendront les 1er et 2 novembre, à Alger.

L’entretien a été l’occasion de souligner la volonté commune des deux chefs d’Etat de hisser à des paliers supérieurs les relations de partenariat entre les deux pays, lit-on dans un communiqué publié lundi par le département des Affaires étrangères.

Les deux ministres ont échangé les vues sur des questions d’intérêt commun dont les développements survenus aux niveaux arabe, régional et international.

Dans ce contexte, ils ont passé en revue les points inscrits à l’ordre du jour du Sommet arabe et de la réunion ministérielle préparatoire, dont la cause palestinienne, le processus de dialogue politique en Libye et les moyens permettant de renforcer l’action arabe commune.

Par ailleurs, les deux ministres des Affaires étrangères ont souligné l’importance que revêt le Sommet d’Alger dans l’élaboration de solutions urgentes qui répondent aux aspirations des peuples arabes.

A noter que la Tunisie remettra à l’Algérie le flambeau de la présidence du Sommet arabe avant le démarrage des travaux.