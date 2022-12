Jerandi s’entretient à Washington avec le coordinateur pour la lutte contre le terrorisme auprès du Secrétariat d’Etat américain

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a eu, ce jeudi, à Washington, un entretien avec le coordinateur du bureau de lutte contre le terrorisme auprès du Secrétariat d’Etat américain, Timothy Alan Betts.

Selon un communiqué du département des Affaires étrangères, la rencontre a permis de dresser un état des lieux de la coopération bilatérale et internationale en matière de lutte contre le terrorisme qui représente encore une menace mondiale, malgré la réussite à le contenir dans nombre de régions.

Les deux parties ont souligné l’impérieuse nécessité de poursuivre les efforts à l’échelle internationale, afin d’éradiquer ce phénomène, d’œuvrer à régler pacifiquement les conflits et d’éteindre les foyers de tension et de conflits qui constituent un vivier du terrorisme.

Pour eux, ce phénomène doit être endigué, notamment à la lumière de l’amplification de la migration irrégulière ainsi que d’autres phénomènes qui menacent la paix et la sécurité internationales.