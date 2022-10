Jerandi discute avec le nouvel ambassadeur italien des perspectives de coopération et de concertation bilatérales

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jerandi, a rencontré, jeudi, le nouvel ambassadeur d’Italie, Fabrizio Saggio, qui lui a remis, à cette occasion, une copie de ses lettres de créance.

Selon un communiqué du département des affaires étrangères, M. Jerandi a salué lors de cette rencontre les liens d’amitié solides qui unissent les deux pays, réitérant l’entière disposition de la Tunisie à raffermir davantage la coopération avec l’Italie et à promouvoir la concertation et la coordination sur les questions bilatérales et régionales d’intérêt commun, à l’instar de la crise alimentaire et énergétique et du phénomène de la migration irrégulière, sur la base d’une approche globale axée sur la solidarité, l’intégration et le partage des intérêts.

Le ministre a saisi l’occasion pour tenir informé l’ambassadeur italien des documents et étapes-clés du processus correctif en Tunisie, notamment, le référendum du 25 juillet sur la constitution et l’adoption de la nouvelle loi électorale, texte de base des élections législatives du 17 décembre prochain.

Ces deux étapes-phare contribueront à « parachever le processus transitoire et à instaurer des institutions démocratiques effectives dans lesquelles le peuple s’impose en tant que détenteur effectif du pouvoir ».

Pour sa part, l’ambassadeur Saggio a exprimé sa détermination à œuvrer en vue de promouvoir la coopération bilatérale dans les différents domaines et secteurs, se félicitant des relations privilégiées entre la Tunisie et l’Italie et insistant sur l’importance de travailler de concert afin de faire face aux défis posés à travers des échéances bilatérales régulières et continues.

Le diplomate italien a réaffirmé l’engagement de son pays à se tenir aux côtés de la Tunisie afin d’épauler ses efforts pour rétablir le rythme de la croissance économique pendant la période post-crise Covid-19.

Sur un autre plan, les deux parties ont échangé les vues sur les principales questions internationales de l’heure.

A ce titre, le ministre des Affaires étrangères a souligné l’attachement de la Tunisie aux constantes de sa politique étrangère, fondée sur le respect de la légalité internationale, les principes et les objectifs de la Charte des Nations Unies et le règlement des différends par le dialogue et les voies pacifiques.