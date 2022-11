Tunisie-Burundi : Un accord de développement technologique et industrielle

Le ministre burundais des Relations extérieures et de la coopération, Albert Shingiro, a annoncé, lundi matin via twitter, la signature avec son homologue tunisien, Othman Jerandi, d’un accord de coopération entre le Burundi et la Tunisie, dans le domaine du « développement technologique et industriel ». L’accord a été signé en marge du 18e Sommet de la Francophonie tenu sur à Djerba, les samedi et dimanche, 19 et 20 novembre 2022, et intervient au lendemain d’un entretien organisé samedi entre le président tunisien Kaïs Saïed et son homologue burundais Evariste Ndayishimiye.

Selon le ministre burundais, les deux pays vont organiser prochainement des consultations pour poursuivre « la recherche d’opportunités de coopération, élargir ses horizons et développer ses mécanismes », a-t-il déclaré lundi sur la radio burundaise, RTNB.