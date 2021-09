Somocer déficitaire, mais moins que le 1er semestre 2020

A fin juin 2021, les états financier de Somocer, autre société du groupe de Lotfi Abdennadher, marquait un déficit de plus de 1,653 MDT qui divisait certes par cinq celui de la même période de l’exercice 2020 (6,966 MDT). Peut-être serait-ce le résultat de la hausse des revenus de quelque 14 MDT. Mais la hausse des charges d’exploitation et le maintien à plus de 6 MDT des charges d’exploitation, finiront par avoir raison du résultat final net.

« Le chiffre d’affaires réalisé au cours des six premiers mois de 2021 a connu une légère reprise de10.926 mille DT soit 33% de plus que le chiffre d’affaires réalisé lors de la même période de l’année 2020.Cette légère amélioration est expliquée par l’augmentation du Chiffre d’affaire à l’export suite à l’ouverture des frontières libyenne ainsi que l’impact de la pandémie du COVID 19 sur les ventes du premier semestre 2021. Toutefois, ce léger regain n’a pas pu éponger toutes les charges de la période et a abouti à un résultat déficitaire au 30 juin 2021 de 1.654 mille DT contre un déficit net plus important de 6.966 mille DT au 30 juin 2020. La note III.12 aux états financiers intermédiaires contient la description de la Direction de l’impact du COVID-19 sur l’activité, la situation financière et les performances ainsi que sur les mesures gouvernementales de soutien dont la société a bénéficié », explique le management de l’entreprise.