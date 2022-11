Balance commerciale d’octobre : déficitaire de plus de 21 Milliard DT, et ce ne sont pas les biens de consommation

Le solde de la balance commerciale est déficitaire de 21322,5 MD. Ce déficit demeure expliqué en grande partie par le déficit enregistré avec certains pays, tels que la Chine (-7319,9 MD), la Turquie (-3364 MD), l’Algérie (-2940,3 MD), la Russie (-2387,5 MD), ainsi que l’Italie (-1909,1 MD) et l’Espagne (-751,7 MD).

En revanche, le solde de la balance commerciale des biens a enregistré un excédent avec d’autres pays principalement avec la France (3609,4 MD), l’Allemagne (2449,2 MD) et la Libye (1485,9 MD).

Les résultats montrent que le déficit de la balance commerciale hors énergie se réduit à -13400,3 MD et que le déficit de la balance énergétique s’établit à -7922,2 MD (37,2% du déficit total) contre 3982,7 MD durant les dix mois de l’année 2021.

Et on remarque, comme nous l’avions déjà démontré, que le déficit commercial le plus faible, était celui des biens de consommation, et le plus grave était de celui des matières premières et semi-produits, qu’on ne peut compresser sans impacter, directement de manière négative la production et les exportations de l’industrie tunisienne. Et la 3ème plus grosse cause de la détérioration de la balance commerciale a été le doublement des importations des produits de l’énergie au terme des 10 premiers mois 22, comparativement à la même période de 2021.