Somosan, la filiale que Somocer traîne comme un boulet au pied

La société Somocer du groupe Abdennadher détient une participation de 3.200 mille DT dans le capital de la société SOMOSAN, ainsi qu’une créance de 1.259 mille DT sur cette société. Par ailleurs, Somocer s’est porté garante envers les banques au titre des emprunts bancaires contractés par SOMOSAN à hauteur d’un montant de 14,5 MDT.

SOMOSAN a connu des difficultés opérationnelles au cours de ses premières années d’exploitation, principalement liées à l’absence de la connexion de son site de production au réseau du gaz naturel et le niveau élevé des charges financières. Un plan de restructuration a été engagé et prévoit notamment la recapitalisation de la société SOMOSAN, le rééchelonnement de ses dettes bancaires et la compression de ses coûts d’exploitation. Par ailleurs, et suivant la décision du tribunal de première instance de Gafsa du 14 mars 2017, il a été décidé de nommer un juge commissaire et un administrateur judiciaire pour cette filiale de Somocer.

Selon une correspondance de la Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz (STEG) en date du 28 décembre 2018, les travaux de raccordement du site de production de la société au réseau de Gaz naturel ont été achevés. Ceci devrait avoir un impact positif sur les activités futures de l’entreprise qui est actuellement en arrêt. Sur la base de ces éléments, le management de Somocer juge qu’il n’y a pas lieu de constater de provision pour dépréciation de sa filiale.

Compte tenu de la situation actuelle et des informations disponibles à la date du présent rapport, il ne nous a pas été possible d’apprécier si les performances financières futures de la société SOMOSAN permettront de couvrir les engagements de SOMOCER dans la société SOMOSAN. Le management considère qu’au vu des éléments positifs notés au cours de 2018, notamment avec l’obtention de l’accord de principe du raccordement du gaz naturel, il n’y a pas lieu de constater une provision pour dépréciation au titre des engagements dans SOMOSAN.