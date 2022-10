Les bonnes et mauvaises nouvelles de Sanimed

La société Sanimed du groupe Abdennadher a procédé au cours de 2022 au dépôt d’une demande de restitution du crédit de TVA et d’IS arrêtés au 31 décembre 2021 pour les montants respectifs de 1.869.656 et 677.370 dinars. La société a obtenu l’accord de restitution. Bonne nouvelle.

Mauvaise nouvelle, la société a été victime d’un incendie survenu en date du 8 mai 2022 qui a endommagé le stock entreposé au niveau du magasin. La valeur du stock endommagé a été arrêtée à 4.415.733 dinars. Le montant de l’indemnisation n’est pas encore arrêté avec les parties prenantes.

Au 30 juin 2022, l’entreprise enregistrait un résultat d’exploitation d’à peine plus d’un MDT après un chiffre d’affaire qui stagnait presque à 34 MDT et des charges qui augmentaient de 3,5 MDT et des charges financières nettes d’un peu plus de 3 MDT qui étaient en hausse de 0,738 MDT, d’où le résultat déficitaire de 2,143 MDT et une trésorerie de clôture d’exercice négative de plus de 8,393 MDT.