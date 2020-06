Son ex-conseiller Bolton accuse Trump de gouverner uniquement par « calcul » électoral

John Bolton, ex-conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, accuse dans un livre le président des Etats-Unis d’avoir pris des décisions passibles de destitution bien au-delà de la seule affaire ukrainienne, et cela uniquement pour assurer sa « réélection », a annoncé vendredi son éditeur.

« J’ai du mal à trouver une seule décision importante de Trump, pendant la durée de mes fonctions, qui n’ait pas été guidée par un calcul en vue de sa réélection », écrit dans ses mémoires à paraître le 23 juin celui qui a occupé ce poste stratégique pendant 519 jours, d’avril 2018 à septembre 2019.

Selon son éditeur Simon & Schuster, qui a publié vendredi ce court extrait dans un communiqué, John Bolton évoque « le chaos à la Maison Blanche », « le processus de prise de décision incohérent et décousu du président, et son comportement avec les alliés comme avec les ennemis, de la Chine à la Russie en passant par l’Ukraine, la Corée du Nord, l’Iran, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne ».

« Ce que Bolton a vu l’a stupéfait : un président pour qui être réélu est la seule chose qui compte, même si cela signifie mettre en danger ou affaiblir la nation », a ajouté l’éditeur.