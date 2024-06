Sonatrach signe un protocole d’accord avec Chevron

Le groupe Sonatrach et la compagnie américaine Chevron FEA International Ventures Ltd. ont procédé, à la signature d’un Protocole d’Accord.

La cérémonie de signature a eu lieu au siège de la Direction Générale de Sonatrach à Alger, en présence du PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi et de la Vice-Présidente Exploration Internationale de Chevron, Madame Liz Sschwarze.

« Ce protocole d’accord constitue une plateforme de discussion portant sur les possibilités de développement des ressources en hydrocarbures des zones d’intérêts identifiées dans les bassins de l’Ahnet et de Berkine. Dans ce cadre, l’accent sera mis sur l’efficience opérationnelle, les techniques et technologies de pointe, ainsi que les meilleures pratiques de préservation de l’environnement et de durabilité », explique Sonatrach dans un communiqué.