SONEDE : Perturbation dans la distribution d’eau dans 5 gouvernorats

La SONEDE a annoncé que des perturbations seront enregistrées dans la distribution de l’eau à partir du 6 janvier 2021, dans toutes les délégations des gouvernorats de Nabeul, Sousse, Monastir et Mahdia et les délégations de Sakiyet Ezzit, Sakiyet Eddayer, Sfax ville, Sfax ouest et sud ainsi qu’à Tyna.

Il est attendu que la distribution de l’eau reprenne à partir du 5 février 2021 et ce, dans le cadre de l’entretien annuel ainsi que la suspension du canal de Mejerda pour son entretien et le confortement du barrage Aroussiya, rapporte Mosaique fm.

