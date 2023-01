Sotuver lance une nouvelle usine à 150 MDT

Durant l’année 2020, en dépit du contexte sanitaire provoquant la fermeture des frontières tuniso-algériennes et la baisse de la demande sur le marché local, la Sotuver affichait une résilience appréciable. Une résilience qui fait déjà rebondir les principaux indicateurs de l’une des entreprises phares du groupe Bayahi.

L’entreprise des Bayahi semble orientée exportation, son CA à l’export (69,6 MDT) étant le double de celui réalisé sur le marché local (35,3 MDT). Les revenus s’élevaient à 104 902 769 DT au cours de l’exercice 2021 contre à 90 914 649 DT un an auparavant (2020).

Une entreprise orientée export

Cette année-là, le chiffre d’affaires s’est établi à 90,9 MDT, et le bénéfice à 16,296 MDT. Une année plus tard, en 2021 le chiffre d’affaires bondissait à 107,8 MDT en hausse de 15 %, et le bénéfice à un peu plus de 20 MDT, en hausse de 3,747 MDT. A la mi-2022, les revenus approchaient les 80 MDT, et les bénéfices dépassaient de peu les 17 MDT.

Sur tout l’exercice 2022, la Sotuver aura réalisé, sous la conduite de Hamdane Ben Othmane, un chiffre d’affaires record de 159,9 millions de dinars contre 107,6 millions de dinars en 2021, affichant ainsi une augmentation importante de 49%. Cette performance commerciale a touché l’ensemble des marchés et des filières.

En ce qui concerne le marché local, le chiffre d’affaires a connu une importante progression de 40% passant de 45,9 en 2021 à 64,4 millions de dinars en 2022. Les ventes ont été boostées par la reprise de l’activité des Cafés-Hôtels-Restaurants en période estivale mais aussi par la forte progression du chiffre d’affaires de la filière Huile d’olive qui se place pour la première fois en première position en termes des ventes, ce qui traduit l’importance qu’accorde la SOTUVER à ce secteur stratégique. A l’export, les ventes ont poursuivi leur croissance pour atteindre 95,6 millions de dinars contre 61,7 millions de dinars, soit une augmentation de 55% par rapport à l’année 2021. Grâce à cette prouesse commerciale, la Sotuver confirme son statut d’entreprise majoritairement exportatrice avec 60% des ventes à l’étranger (sans compter les exportations indirectes qui représentent 11% du chiffre d’affaires global).

Des Bayahi toujours plus investisseurs

Le Groupe a déjà entamé la réalisation d’une nouvelle usine SGI « Sotuver Glass Industries », une unité totalement exportatrice d’une capacité de 300 tonnes par jour, soit autant que la capacité actuelle de l’embouteilleur. Il s’agit d’un gros chantier d’investissement de 150 MDT.

Cet investissement permettrait de tirer profit de la demande mondiale grandissante en verre et de concilier la demande sur le marché local. L’entrée en exploitation de cette usine devait avoir lieu le deuxième trimestre de 2022. L’exercice 2021 est marqué par la libération de la participation souscrite par la société « Sotuver S.A » en 2020 dans le capital de la nouvelle société « Sotuver Glass industries » pour un montant de 1 525 650 DT. Par ailleurs, la mise en place de la centrale photovoltaïque, coûtant 20M DT, qui devrait alléger la facture énergétique du Groupe, a été retardée.

Un endettement préoccupant ?

Et c’est probablement cet investissement qui expliquerait les 40,5 MDT d’endettement, même s’il était, au 30 juin dernier, en baisse de 4,9 MDT par rapport à la même période de l’exercice 2021. Il n’en reste pas moins vrai que ces 40,5 MDT représentaient à la mi-22, quelque 50,8 % du total des produits d’exploitation de la période.

En 2021 déjà, la société souscrivait deux nouveaux emprunts. Un emprunt auprès d’Attijari Bank pour 10 millions de dinars remboursable dans un délai de 7 ans au TMM+1,6 %, et un autre emprunt auprès d’Amen Bank pour 10 millions de dinars remboursable dans un délai de 7 ans au TMM+1,75 %.

Toujours est-il que ses états financiers pour l’exercice 2021 faisaient ressortir des capitaux propres positifs de 91 293 957 DT, y compris le résultat bénéficiaire de l’exercice s’élevant à 20 044 010DT.

Les charges financières nettes s’élevaient à 5 920 513 DT au cours de l’exercice 2021 contre 5 140 826 DT au cours de l’exercice 2020, et était à 3,3 MDT à la mi-22.

Un redressement fiscal payé

Petit bémol dans ce bon tableau financier malgré le poids de la dette, cette remarque des commissaires aux comptes au sujet du bilan 2021, qu’en « 2020, la société Sotuver a fait l’objet d’une vérification fiscale approfondie portant sur les exercices 2015 et 2016. Les résultats de contrôle ont été notifiés le 23 décembre 2020. L’administration a réclamé des compléments d’imposition pour 306 709 DT. La société a réfuté les résultats de la notification de la vérification fiscale approfondie le 8 février 2021. Parallèlement, les services de l’administration fiscale ont répondu à l’opposition établie par Sotuver en date du 15 mars 2021, en modifiant le montant réclamé à 305 173 DT. Ce montant a été totalement payé en 2021 ».