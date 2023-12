Soudan: «90% des victimes de la guerre aujourd’hui sont des civils, pas des soldats»

Les paramilitaires en guerre contre l’armée au Soudan depuis le 15 avril, ont annoncé mardi s’être emparés de la ville de Wad Madani chef-lieu de l’état d’al-Jazira situé, à seulement 180 km de Khartoum. Sa prise par les FSR ouvre un nouveau front et réalise un gain stratégique qui pourrait leur permettre de contrôler tout l’est du Soudan.

Dans un communiqué, Mohamad Hamdane Daglo, qui dirige les Forces de soutien rapide, annonce que ses forces ont pris le contrôle du quartier général de l’armée, de la première division de l’infanterie, du bureau de la police, du siège du gouvernement et de l’hôpital du centre-ville après un affrontement rapide. Wad Madani était jusque-là épargnée par les hostilités.

Cette ville est devenue une ville refuge pour des dizaines de milliers de déplacés depuis le début de ce conflit il y a huit mois. Le Soudan est en tête de la liste des vingt pays dans le monde où la situation humanitaire risque de se détériorer en 2024, selon l’ONG lnternational Rescue Committee (IRC). Dans son nouveau rapport, le groupe alerte sur la situation de vulnérabilité des civils soudanais, victime de ce conflit qui a déjà fait plus de 12 000 morts, selon l’ONU.

« Nous dépendons d’un processus politique et de la pression exercée sur les parties au conflit pour qu’elles respectent les lois de la guerre. Malheureusement, c’est devenu de plus en plus rare. 90% des victimes de la guerre aujourd’hui sont des civils, non pas des soldats », a déclaré le PDG de l’IRC, David Moiliband, à RFI.

- Publicité-