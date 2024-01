Soudan: Bataille de déclarations lors du 68e anniversaire de l’indépendance

L’Autorité intergouvernementale pour le développement (Igad), une organisation régionale de huit États africains, redouble d’efforts pour amener à la table des négociations le général al-Burhan, le chef de l’armée soudanaise, et Mohamad Hamdane Daglo, le commandant des forces paramilitaires. Depuis le 15 avril dernier, date du début de la guerre qui les oppose, les deux hommes ne se sont plus rencontrés et se disputent toujours la légalité et le pouvoir,, rappelle RFI. Lundi 1ᵉʳ janvier, date qui marque le 68ᵉ anniversaire de l’indépendance du Soudan, ils se sont livrés à une guerre de déclarations précédant leur possible rencontre à Djibouti cette semaine.

Toutes les précédentes tentatives de médiation entre les deux généraux se sont soldées par un échec, y compris celle prévue jeudi dernier à Djibouti et qui n’a finalement pas eu lieu. Avant d’y aller, à nouveau, chaque partie a tenu à accabler l’adversaire. Abdel Fattah al-Burhan, le commandant de l’armée, a énuméré les crimes des Forces de soutien rapide.

« Cet anniversaire a lieu, alors que les milices et les mercenaires de Mohamad Hamdane Daglo continuent de détruire les infrastructures, de tuer les citoyens, de piller leur argent, d’occuper leurs maisons, de violer les femmes, de déplacer les habitants de leurs villages et de leurs terres d’origine, et d’en exterminer certains. Tout cela s’effectue, avec le soutien de certains traîtres à la nation, en quête de pouvoir. Mais aussi avec l’aide de certains pays régionaux et internationaux, dont nous connaissons les intentions et les objectifs. »

Le chef de l’armée a par ailleurs mis en garde tous pays qui soutient ou reçoit le chef des paramilitaires, le général Hemedti.

