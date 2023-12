Soudan-Crise humanitaire : L’OMS appelle à une action urgente

L’OMS tire une nouvelle fois le signal d’alarme pour le Soudan. Le chef de l’Organisation mondiale de la Santé a appelé à une action urgente pour faire face à l’aggravation des crises sanitaire et humanitaire dans le pays, et demandé à la communauté internationale d’accroître son aide financière.

« Une action urgente est nécessaire pour stopper l’aggravation du conflit au Soudan, où les crises humanitaire et sanitaire empirent du fait d’un nouveau déplacement de centaines de milliers de personnes, principalement des femmes et des enfants », a écrit sur X Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Depuis mi-avril, le pays connaît une guerre sanglante qui oppose l’armée aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR). Fuyant les combats à Khartoum, plus d’un demi-million de personnes s’étaient réfugiées plus au sud, dans l’Etat d’Al-Jazira. Mais depuis peu les FSR ont avancé dans cet Etat et, attaquant la ville de Wad Madani le 15 décembre, elles ont forcé plus de 300.000 personnes à fuir à nouveau.

