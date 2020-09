Soudan :Etat d’urgence au après des inondations record

Le Soudan est en état d’urgence pour 3 mois à compter de ce samedi 05 septembre 2020, après des inondations aux conséquences dévastatrices. C’est ce que décide le Conseil de sécurité et de défense qui considère le pays comme « une zone de catastrophe naturelle », rapporte l’agence Ecofin.

Ce pays enregistre en effet l’une des pires catastrophes de son histoire, avec plus de 100 000 habitations détruites ou endommagées et plus d’une centaine de morts. Selon le Conseil de Sécurité et de défense, ces inondations qui sont d’une ampleur inattendue, vont entraîner de plus lourdes conséquences, avec l’augmentation continue du niveau de l’eau: « Les pluies et les inondations ont dépassé tous les records, et il faut s’attendre à une hausse continue du niveau de l’eau ».

Le ministère de l’Eau de l’Irrigation précise à cet effet que « le niveau du Nil a atteint 17,57 mètres, selon, un record absolu depuis plus de cent ans, date du début des relevés sur le fleuve. Les inondations touchent 16 des 18 États du pays, et 500 000 habitants sont affectés par cette catastrophe ».