Soudan: L’armée annonce la reprise du siège de la radio-télévision nationale

Les forces du général al-Burhan ont affirmé, mardi, avoir repris le siège de la radio-télévision soudanaise. Il était aux mains des paramilitaires FSR depuis le début de la guerre en avril dernier. Le bâtiment situé à Omdurman, la ville jumelle de la capitale Khartoum, aurait été conquis après une violente bataille, selon RFI.

D’après le récit d’une journaliste sur place, la bataille pour reprendre la radio-télévision aurait été une des plus violentes depuis le début de la guerre. Les soldats victorieux ont d’ailleurs diffusé en ligne des vidéos de nombreux corps et véhicules calcinés des paramilitaires. Pour les forces du général Abdel Fattah al-Burhan, la victoire est d’abord symbolique car il s’agit de la prise d’un bâtiment connu de tous, détenu par les FSR depuis le début de la guerre.

L’édifice renferme de précieuses archives sonores et vidéos, parfois vieilles de plus d’un siècle. Il y a quelques jours, le syndicat des journalistes soudanais s’était d’ailleurs inquiété pour leur préservation. On ne sait pas encore si elles ont été sauvées.

Cette victoire survient alors que l’armée avait lancé une offensive sur Omdurman depuis fin décembre, grignotant peu à peu du territoire. « Cette ville est un poumon. C’est là que se trouvent de grandes entreprises, des sièges de sociétés, des grandes banques », indique un habitant qui a fui le pays.

- Publicité-