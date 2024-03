Soudan: L’armée poursuit son avancée dans la ville d’Omdurman

L’Armée continue d’avancer et de reprendre du terrain dans Khartoum. Mardi, les forces armées se sont emparées du bâtiment de la radiotélévision nationale qui se trouvait aux mains des Forces de soutien rapide à Omdurman. Jeudi, les forces armées ont annoncé avoir saisi un carrefour stratégique de cette ville jumelle de la capitale.

Il permet notamment l’accès à une importante artère menant vers le centre-ville et cela permettrait de bloquer l’approvisionnement des FSR en armes et en nourriture venant de l’ouest du pays.

Selon un observateur cité par RFI, il resterait encore quelques poches tenues par les paramilitaires, mais la ville d’Omdurman est désormais aux mains de l’armée. Le général al-Burhan, commandant des forces armées, s’est d’ailleurs rendu ce jour à Omdurman pour féliciter ses troupes de leur avancée.

Si cette prise de contrôle se confirme, ce serait est un coup dur pour les paramilitaires du général Hemetti, car ils avaient installé plusieurs bases militaires et faisaient transiter tous leurs ravitaillements par cette zone.

