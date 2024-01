Soudan : Le général Al-Bourhane refuse de négocier avec les paramilitaires

Le général Al-Bourhane, le chef de l’armée soudanaise rejette toute forme de négociation et de tentative de réconciliation avec son rival Hamdane Daglo, responsable des forces de soutien rapide, qui lui livre une rude bataille depuis avril dernier, selon Africanews.

En tournée dans plusieurs capitales africaines, Hemetti, comme il se fait appeler, avait souligné l’idée d’une reprise des pourparlers devant aboutir à un cessez-le-feu. Une proposition rejetée vendredi par le chef de la transition soudanaise, qui estime inconcevable de parler de réconciliation avec des auteurs des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité commis au Darfour ouest et dans tout le Soudan.

Al-Bourhane, qui s’est officiellement installé dans la ville de Port Soudan après avoir été chassé de Khartoum, la capitale, accuse les FSR, de violation des droits de l’Homme et s’étonne du soutien que ces paramilitaires reçoivent tant au Soudan qu’à l’étranger.

Les statistiques des organisations locales et internationales indiquent qu’au moins 12000 personnes ont été tuées et des milliers blessées depuis le déclenchement de la guerre à la mi-avril. Il n’y a pas encore de statistiques sur le nombre de soldats tués.

