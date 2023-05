Soudan: Les belligérants tardent à concrétiser leurs engagements sur les règles humanitaires

Raids aériens, combats de rue et explosions ont fait trembler samedi Khartoum, capitale du Soudan où les engagements pris par deux généraux rivaux pour évacuer des civils des zones de combats et acheminer de l’aide humanitaire tardent à se matérialiser.

Les émissaires du général Abdel Fattah al-Burhane, chef de l’armée, et de Mohamed Hamdane Daglo, qui commande les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), ont signé dans la nuit de jeudi à vendredi en Arabie saoudite une « déclaration pour la protection des civils ».

Ce document négocié sous médiation saoudo-américaine prévoit des « passages sécurisés » pour permettre aux civils de fuir ainsi que l’acheminement de l’aide humanitaire.

Il ne mentionne pas en revanche de trêve, mais seulement de futures tractations pour un cessez-le-feu temporaire, et encore ultérieurement des « discussions élargies pour un arrêt permanent des hostilités » qui ont fait en quatre semaines plus de 750 morts, 5.000 blessés et plus de 900.000 déplacés et réfugiés.

Les pourparlers doivent reprendre cette fin de semaine à Jeddah, a affirmé à l’AFP un diplomate saoudien. Il a qualifié cette déclaration de « pas important », reconnaissant néanmoins que le processus en était encore à un « stade préliminaire ».

Le patron du Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR), Filippo Grandi, a estimé sur Twitter qu’il s’agissait d’une « étape positive vers le rétablissement de la paix ».