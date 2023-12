Soudan : Les généraux belligérants acceptent de se rencontrer

Les généraux soudanais Abdel Fattah al-Buran et Mohamed Hamdan Daglo, ont accepté de se rencontrer, a a annoncé un communiqué de l’organisation régionale de la Corne de l’Afrique (Igad) à l’issue d’un sommet extraordinaire à Djibouti. C’est une percée diplomatique inédite pour l’Igad pour cesser la guerre au Soudan, en cours depuis sept mois. Jusqu’ici, toutes les discussions ont échoué, dont celles de Djeddah, sous l’égide de Washington et de Riyad.

Les deux hommes ont accepté de se rencontrer sous quinze jours, un rendez-vous qui semblait inimaginable moins d’une semaine plus tôt, quand les discussions de Djeddah se sont arrêtées. L’Igad a donc réussi une percée diplomatique notable, notent RFI et MSN, qui rapportent la nouvelle.

Le Conseil souverain de transition a confirmé l’engagement du général al-Burhan à signer un cessez-le-feu, proposition qu’accepte également Mohamed Hamdan Daglo, dans une lettre publiée sur le même réseau social. Mais il faut maintenant composer avec les sous-titres de chacun. D’après le Sudan Tribune, le chef de l’armée soudanaise demande par exemple que les combattants des FSR se retirent dans des sites de cantonnement. Dans sa lettre, Mohamed Hamdan Daglo réclame quant à lui l’arrestation d’anciens caciques du régime précédent.

