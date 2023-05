Soudan : L’ONU appelle à faire pression «par tous les moyens» pour résoudre la crise

Le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme a dénoncé jeudi «la violence injustifiée» au Soudan et a appelé les pays à faire pression «par tous les moyens possibles» pour résoudre la crise. Les combats qui ont éclaté le 15 avril ont plongé ce pays «dans la catastrophe», a déclaré Volker Türk à l’ouverture d’une session spéciale du Conseil des droits de l’homme de l’ONU à Genève sur la situation au Soudan.

«Je saisis cette occasion pour exhorter tous les États ayant une influence dans la région à encourager, par tous les moyens possibles, la résolution de cette crise», a-t-il poursuivi. Cette réunion d’urgence du principal organe de lutte contre les violations des droits humains de l’ONU a été convoquée à la demande conjointe du Royaume-Uni, de la Norvège, des États-Unis et de l’Allemagne. Elle est soutenue par plusieurs dizaines de pays.

Ces affrontements entre l’armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo ont fait plus de 750 morts et 5.000 blessés, selon des ONG et les autorités. L’Unicef a alerté sur le nombre «effroyablement» élevé d’enfants victimes des combats.