Soudan : L’ONU met en garde contre le risque d’un afflux de migrants en Europe

L’Europe pourrait devoir faire face à un nouveau flux de migrants soudanais si un accord de cessez-le-feu n’est pas signé prochainement entre les parties belligérantes du Soudan et si les efforts de secours ne sont pas renforcés, a déclaré lundi le chef de l’agence des Nations unies pour les réfugiés.

« Les Européens s’inquiètent toujours des personnes qui traversent la Méditerranée. J’ai une mise en garde à leur adresser : s’ils ne soutiennent pas davantage les réfugiés qui quittent le Soudan, même les personnes déplacées à l’intérieur du pays, nous assisterons à des mouvements de population en direction de la Libye, de la Tunisie et de la Méditerranée », a déclaré Filippo Grandi, cité par AfricaNews. « Cela ne fait aucun doute. »

Plus de 9 millions de personnes seraient déplacées à l’intérieur du Soudan et 1,5 million de réfugiés ont fui vers les pays voisins après dix mois d’affrontements entre l’armée soudanaise, dirigée par le général Abdel Fattah Burhane, et les Forces de soutien rapide, un puissant groupe paramilitaire commandé par le général Mohammed Hamdan Daglo.

Le conflit a éclaté en avril dernier dans la capitale, Khartoum, et s’est rapidement étendu à d’autres régions du pays.

Grandi a déclaré que plusieurs pays voisins du Soudan – le Tchad, la République centrafricaine, le Soudan du Sud et l’Éthiopie – ont leurs propres « fragilités » et ne seront pas en mesure d’apporter une aide suffisante aux réfugiés.

Il a ajouté que les réfugiés se déplaceraient davantage vers les pays du nord, comme la Tunisie, où l’on a constaté que certains d’entre eux prévoyaient de passer en Europe. « Lorsque les réfugiés sortent et qu’ils ne reçoivent pas suffisamment d’aide, ils vont plus loin », a déclaré Grandi.

